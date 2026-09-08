En Hauts-de-France, l'explosion du tourisme étranger

Avec 76% de taux d’occupation en juillet-août, le tourisme régional confirme sa résistance et l’attrait croissant des courts séjours, l’été 2026 se révélant favorable aux professionnels du tourisme. Selon le baromètre Novamétrie, réalisé auprès de 500 professionnels, le taux d’occupation, tous hébergements confondus, atteint 76%, soit un point de plus qu’à l’été 2025 et cinq points de plus qu’en 2024.

La dynamique est toutefois contrastée : juillet progresse de quatre points sur un an, tandis qu’août recule de deux points, notamment en raison d’un calendrier moins favorable, le 15 août étant tombé un samedi. Le fait marquant est surtout la progression de la clientèle régionale. En juillet-août, 62% des visiteurs français accueillis dans les Hauts-de-France étaient eux-mêmes originaires de la région, soit sept points de plus qu’en 2025 et douze points de plus qu’en 2022. Une tendance qui illustre l’essor du tourisme de proximité, porté par des séjours plus courts et faciles à organiser, mais toujours associés à une recherche d’évasion et de déconnexion.

Depuis 2022, les nuitées étrangères ont augmenté de 40%

La clientèle étrangère contribue également à cette dynamique. Au premier semestre 2026, les nuitées étrangères dans l’hôtellerie régionale ont progressé de 5% sur un an, selon l’Insee. Les marchés voisins se distinguent notamment avec des hausses de nuitées de 14% pour les Pays-Bas, 7,7 % pour l’Allemagne et 5% pour la Belgique. Depuis 2022, les nuitées étrangères ont ainsi augmenté de 40%.

Pour Hauts-de-France Tourisme, ces résultats confirment l’évolution des attentes : le séjour ne se résume plus à multiplier les visites, mais doit permettre de ralentir, respirer, se reconnecter et se ressourcer. Une tendance qui renforce le positionnement régional autour de l’évasion à proximité, notamment via une offre de courts séjours.

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