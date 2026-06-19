La Côte d'Opale, nouvel eldorado touristique

Santé
SOS Mains, référence du paysage hospitalier français
19/06/2026 Marie Boullenger
Lesquin (59)
En 2024 à Etaples, un contrat de destination touristique 2024-2027 avait été signé par les offices de tourisme, agences d’attractivités et élus mettant en exergue la stratégie touristique de la Côte d’Opale. Un contrat qui a porté ses fruits : en 2025, la Côte d’Opale battait son record de fréquentation avec 23 millions de visiteurs !
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