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Décryptage

La Côte d'Opale, nouvel eldorado touristique

En 2024 à Etaples, un contrat de destination touristique 2024-2027 avait été signé par les offices de tourisme, agences d’attractivités et élus mettant en exergue la stratégie touristique de la Côte d’Opale. Un contrat qui a porté ses fruits : en 2025, la Côte d’Opale battait son record de fréquentation avec 23 millions de visiteurs !

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>Dans les hébergements, près de 11 millions de nuitées ont été enregistrées sur la saison soit une hausse de 6,7% par rapport à 2024. L’attractivité se confirme donc avec une clientèle française fidèle et une clientèle internationale, portée par les Belges et les Néerlandais – toujours au rendez-vous – sans oublier les Britanniques, qui depuis la crise du Brexit, se font de nouveau le plaisir de traverser la Manche. Parmi les spots les plus prisés de la Côte, on peut citer le Touquet Paris-Plage, surnommée «La perle de la Côte d’Opale», reconnue pour son élégance, son golf ou encore sa forêt.

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