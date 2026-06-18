Meuse : plus de 8 000 repas locaux servis dans les collèges

Le 4 juin 2026, une vingtaine d’établissements meusiens ont proposé un menu spécial conçu dans l’esprit de la loi EGAlim. Plus de 8 000 repas ont été servis aux élèves et aux usagers de la restauration collective. Au menu figuraient une salade composée de saison, un hachis parmentier décliné également en version végétarienne, un fromage produit dans la Meuse ainsi qu’une panna cotta accompagnée d’un coulis de fraises. Les recettes ont été élaborées avec l’appui de chefs meusiens et en collaboration avec les producteurs du territoire afin de privilégier les approvisionnements locaux. L’opération, coordonnée par la Direction départementale des territoires, avec le soutien de la Chambre d’agriculture et du Département via Agrilocal55, vise à encourager les établissements à atteindre les objectifs fixés par la loi EGAlim. Cette démarche s’inscrit également dans la stratégie d’alimentation durable et bas carbone adoptée par le Département fin 2024. Une nouvelle étape est déjà prévue avec la présentation prochaine d’un plan d’actions destiné à renforcer la place des produits locaux dans les collèges meusiens.

La restauration collective soutient l’agriculture locale

À l’échelle nationale, la restauration collective est devenue un levier important pour soutenir les filières agricoles françaises. La loi EGAlim encourage les établissements publics à intégrer davantage de produits durables, de qualité et issus de circuits courts dans leurs achats. Cette évolution représente un marché important pour les agriculteurs, les coopératives et les entreprises agroalimentaires locales. Elle contribue également à relocaliser une partie des approvisionnements alimentaires et à créer davantage de valeur dans les territoires.