En Grand Est, Harmonie Mutuelle lance une grande collecte solidaire de «coussins-cœur» du 15 juin au 31 octobre 2026. «Ces coussins-cœur ne sont pas de simples accessoires. Ils incarnent la force du collectif, la créativité et l’attention qui soulagent différemment. Avec cette action, nous montrons que l’Éco-santé, ce n’est pas seulement prévenir pour soigner : c’est inventer ensemble des gestes simples et concrets qui redonnent souffle et dignité à celles qui traversent l’épreuve du cancer», souligne Olivier Chevrier, directeur de la région Grand Est chez Harmonie Mutuelle.

Le coussin-cœur est conçu pour être placé sous le bras après une opération du sein. Sa forme spécifique permet de réduire les pressions exercées sur la zone opérée, de limiter les frottements et d’améliorer le confort des patientes dans leurs activités quotidiennes. Il est notamment utilisé après une mastectomie ou une tumorectomie. Les coussins collectés seront déposés dans les agences et sites d’Harmonie Mutuelle avant d’être remis aux comités départementaux de la Ligue contre le cancer. Ils seront ensuite distribués à des établissements de santé pour être proposés aux patientes concernées.

Selon Harmonie Mutuelle, cette opération s’inscrit dans sa démarche d’Éco-santé, qui vise à soutenir des actions de prévention et de solidarité favorisant le bien-être et l’accompagnement des personnes confrontées à des problèmes de santé.