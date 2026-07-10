L'Office public de l'habitat Moselis s'associe à la Banque des Territoires et aux fédérations locales du BTP pour injecter 288 millions d'euros dans l'économie régionale d'ici 2028. Signé ce 8 juillet à Longeville-lès-Metz, ce triple partenariat vise à moderniser le parc de logements sociaux tout en garantissant des bénéfices et des chantiers concrets aux entreprises et artisans du territoire mosellan. L’objectif est de soutenir l’économie locale et de développer l’habitat durable dans la région à travers la construction et la rénovation de milliers de logements.

Un plan de 288 millions d'euros pour l'habitat de demain

Le renouvellement du partenariat entre Moselis et la Banque des Territoires sécurise le financement d'un programme ambitieux pour la période 2026-2028. Cette enveloppe globale permettra la construction ou l'acquisition de 1 143 logements, ainsi que la réhabilitation thermique de 983 autres habitations. Le plan intègre également la démolition de 364 structures obsolètes. Grâce aux solutions d'ingénierie et de crédits de la Banque des Territoires, l'organisme entend répondre efficacement aux transitions démographiques et environnementales qui s'imposent au secteur résidentiel.

Un levier d’activité pour les entreprises et artisans locaux

Outre le volet immobilier, les chartes signées s’inscrivent dans une démarche de commande publique responsable en collaboration avec la Fédération BTP Moselle et la CAPEB Moselle. Les signataires s’engagent à faciliter l’accès des TPE, PME et artisans locaux aux différents marchés de travaux. Les accords mettent l’accent sur la lutte contre le travail illégal, le rejet des offres anormalement basses et l'amélioration des conditions de chantier. En parallèle, des actions conjointes de formation et de recrutement cibleront directement les demandeurs d'emploi et les locataires du parc social de l’Office.

«Construire ou réhabiliter des logements ne consiste pas uniquement à bâtir du patrimoine. Derrière chaque opération, ce sont des entreprises qui travaillent, des emplois qui sont soutenus, des savoir-faire qui sont valorisés et des habitants qui bénéficient d'un cadre de vie durable. Ces conventions illustrent notre volonté de faire du logement social un véritable moteur de développement pour la Moselle, en fédérant autour de nos projets des partenaires qui partagent cette même ambition», explique Franck Ceccato, directeur général de Moselis.