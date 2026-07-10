C'est une avancée majeure pour la medtech Lattice Medical, spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux implantables innovants pour la reconstruction des tissus mous : elle vient d'obtenir un financement de plus de 2,1 millions d'euros pour MEDCO2. Ce projet vise à intégrer un procédé de stérilisation par CO2 supercritique au sein d'une chaîne industrielle de fabrication par impression 3D de dispositifs médicaux résorbables.

Depuis sa création, Lattice Medical œuvre pour proposer des alternatives plus simples, durables et moins invasives pour la reconstruction des tissus lésés par les cancers (reconstruction mammaire ou reconstruction des tissus sous-cutanés profonds).

14 brevets internationaux

Cette technologie permet d'atteindre les niveaux de stérilité requis pour les dispositifs implantables tout en préservant leurs propriétés physico-chimiques et mécaniques. Elle permet également de réduire les délais de production, de renforcer la maîtrise réglementaire, de sécuriser les étapes critiques de fabrication et de développer une offre de stérilisation en sous-traitance.

Fondée en 2017 par Julien Payen, Lattice Medical possède 14 brevets internationaux. La PME implantée sur Eurasanté a levé 43 millions d'euros en 2025 et a clôturé la première phase de son essai clinique TIDE, avec l'inclusion de 10 premières patientes.