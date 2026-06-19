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Décryptage
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SOS Mains, référence du paysage hospitalier français

Fondée en 1974, la clinique Lille Sud - SOS mains basée à Lesquin est devenue au fil des années une référence dans le milieu hospitalier français et s’impose aujourd’hui comme l’établissement numéro 1 et parmi les plus grands d’Europe pour les traumatismes de la main. À l’approche de la saison estivale et de la recrudescence des accidents, nous avons rencontré Aurélien Aumar, chirurgien de la main et du poignet à SOS Mains depuis 9 ans.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>Chaque année, on constate près de deux millions d’accidents de la main à l’échelle nationale. C’est la raison pour laquelle le service d’urgence de la main a été développé en France à l’image de SOS mains à Lesquin il y a plus de 30 ans. Cet établissement accueille la quasi totalité des urgences de la main de la région et même certains patients belges. Ses atouts ? Une prise en charge 24h/24, un plateau technique unique et un personnel utra-qualifié. En cette période estivale marquée par la recrusdescence d’accidents, les effectifs sont dans les starting-blocks. «<em>C’est en effet un pic d.

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