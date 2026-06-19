SOS Mains, référence du paysage hospitalier français

Santé
La Côte d'Opale, nouvel eldorado touristique
19/06/2026 Marie Boullenger
Lesquin (59)
Fondée en 1974, la clinique Lille Sud - SOS mains basée à Lesquin est devenue au fil des années une référence dans le milieu hospitalier français et s’impose aujourd’hui comme l’établissement numéro 1 et parmi les plus grands d’Europe pour les traumatismes de la main. À l’approche de la saison estivale et de la recrudescence des accidents, nous avons rencontré Aurélien Aumar, chirurgien de la main et du poignet à SOS Mains depuis 9 ans.
Aurélien Aumar, chirurgien de la main et du poignet à SOS Mains depuis 9 ans. © Lena Heleta
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