SOS Mains, référence du paysage hospitalier français

Décryptage

Fondée en 1974, la clinique Lille Sud - SOS mains basée à Lesquin est devenue au fil des années une référence dans le milieu hospitalier français et s’impose aujourd’hui comme l’établissement numéro 1 et parmi les plus grands d’Europe pour les traumatismes de la main. À l’approche de la saison estivale et de la recrudescence des accidents, nous avons rencontré Aurélien Aumar, chirurgien de la main et du poignet à SOS Mains depuis 9 ans.