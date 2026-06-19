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Décryptage

Commercer en Europe : un jeu d'enfant ?

Expert-comptable pour les agences de Gravelines et de Dunkerque du groupe TGS France, Stéphanie Odent a une bonne vision de la relation commerciale à l’international. Plus de 20% de ses entreprises clientes sont en affaires avec des pays européens : la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne en premier lieu. 

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©Laurent Mayeux

©Laurent Mayeux

Par Pascaline Duban
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>L’agglomération dunkerquoise se trouve à deux pas de la frontière avec la Belgique. Pas étonnant, donc, que beaucoup d’entreprises clientes du cabinet-comptable de Stéphanie Odent aient des relations d’affaires avec ce pays. «<em>Ce sont généralement pour des prestations de service ou des travaux mais on voit aussi beaucoup de ventes. La Belgique est également un pays où nos entreprises achètent beaucoup de produits</em>», détaille t-elle. Derrière la Belgique, arrivent les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie ou encore les Pays nordiques. «Chaque pays a un peu sa spécialité. Bruxelle.

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