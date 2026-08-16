Après trois jours de lutte intense contre les flammes, "la situation évolue plutôt favorablement" dans la forêt des Landes, où l'incendie de Luglon n'a pas connu de "reprise majeure" dans la nuit de samedi à dimanche, selon le préfet.

Si la pluie tant attendue n'est jamais venue, hormis quelques gouttes en début de soirée samedi, les mines étaient décontractées dimanche matin et les sourires revenus dans la salle des fêtes où s'activent les bénévoles, qui servent le buffet du petit-déjeuner aux pompiers. "Ça a été plus calme j'ai l'impression", glisse une bénévole, sous couvert d'anonymat.

Impression confirmée par le préfet de ce département du Sud-Ouest, Gilles Clavreul, lors de son traditionnel point-presse matinal.

"La situation évolue plutôt favorablement. La nuit a été active, bien sûr, pour les sapeurs-pompiers, mais sans reprise majeure", a-t-il déclaré.

"On a réévalué aussi l'ensemble du périmètre de surface parcourue par les flammes, c'est 1.700 hectares", contre près de 1.600 estimés samedi, mais "ça ne traduit pas une évolution nette, c'est nous qui avons réévalué l'enveloppe", grâce au travail de cartographie effectué dans la nuit par des drones, a ajouté M. Clavreul.

Travail au sol privilégié

Les informations récoltées par les drones ont aussi permis d'établir que l'incendie principal, parti de Luglon jeudi après-midi, et le deuxième foyer, né samedi peu avant l'aube d'une saute de feu en direction du sud vers le village de Garein, s'étaient rejoints, ce qui réduit le nombre de lisières à traiter.

Avec une humidité qui "reste à des niveaux intéressants" et des températures continuant à baisser (28°C attendus dans l'après-midi contre 40°C au début de l'incendie jeudi), les 550 pompiers mobilisés vont bénéficier dimanche de "conditions plus favorables pour travailler", selon le préfet.

Alors que deux Dash, quatre Canadair et le mégahélicoptère Chinook, prêté par l'Australie, se sont relayés incessamment samedi dans le ciel, "il y aura sans doute beaucoup moins de rotations" dimanche, mais "c'est plutôt bon signe" car les secours vont "privilégier le travail au sol", a encore déclaré M. Clavreul.

"On est très prudents, il y a encore beaucoup de travail devant nous, mais on a eu une évolution favorable par rapport à hier (samedi)", a-t-il conclu.

Il est cependant encore trop tôt pour autoriser le retour des 650 évacués, principalement à Luglon.

Lecornu en Gironde lundi

"Pour l'instant les zones ne sont pas en sécurité, on ne peut pas parler de retour à la maison malheureusement", a ajouté le préfet.

Ce feu est le troisième incendie majeur de l'été dans l'immense massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, après ceux fin juillet de Biscarrosse (Landes, 3.700 hectares) et Saumos (Gironde, 42.000 hectares).

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit se rendre lundi en Gironde avec plusieurs ministres pour lancer le chantier de la reconstruction après le mégafeu qui avait nécessité l'évacuation de 220.000 personnes.

En France, 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en 20 ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis), qui recense près de 100.000 hectares brûlés.

Dans les Ardennes, un feu de forêt a parcouru une centaines d'hectares depuis samedi matin mais la situation est désormais "plus favorable", a indiqué dimanche la préfecture de ce département du Nord-Est.

Ailleurs en Europe, la sécheresse favorise les départs de feu dans de nombreux pays, notamment en Belgique, confrontée à l'un des plus grands incendies de son histoire, avec au moins 2.700 hectares brûlés dans un parc naturel proche de l'Allemagne, selon un bilan communiqué samedi soir.

En Espagne, deux incendies en cours depuis des jours ont parcouru plus de 40.000 hectares au total en Aragon (nord-est) et en Andalousie (sud),