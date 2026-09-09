Factomos veut mieux valoriser le temps de travail des indépendants

Factomos, dont le siège social est basé à Tillé, lance Tempo pour donner aux professionnels une meilleure visibilité sur le temps consacré à leurs missions. L’offre doit leur permettre de suivre les heures travaillées et de mieux les prendre en compte dans leur facturation, alors qu’une partie du temps consacré aux activités professionnelles n’est pas toujours facturée.

Mieux suivre les heures consacrées aux missions

Pour les professionnels qui vendent leur expertise, différentes tâches occupent leurs journées de travail : réunions, échanges avec les clients, recherches, corrections ou encore gestion administrative. Ces heures ne font pas toujours l’objet d’un suivi ou d’une facturation, ce qui peut rendre plus difficile la mesure de la rentabilité des missions.

Tempo rassemble la gestion de projet, le suivi du temps et la facturation. Les entrepreneurs peuvent ainsi organiser leurs missions et mesurer le temps consacré à chaque tâche. Ils peuvent également distinguer les heures pouvant être facturées et établir leurs factures sans effectuer une nouvelle saisie.

L’offre comprend aussi des indicateurs destinés à suivre la rentabilité des projets et à mieux piloter l’activité. Filiale du Groupe Isagri, Factomos estime que Tempo peut permettre jusqu’à 80 % de temps gagné sur la facturation et contribuer à récupérer jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires correspondant au temps habituellement non facturé. L’entreprise évoque également une amélioration de 20 à 40 % de la rentabilité des missions.

La solution a été développée avec des utilisateurs issus des secteurs du numérique, de la création et du conseil. Selon l’entreprise, le marché visé représente près de 400 000 entreprises en France.



