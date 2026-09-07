L’église Saint-Médard à Domart-en-Ponthieu retenue par la Mission Bern

«Être retenus dans le cadre de la Mission Bern c’est une très bonne nouvelle pour nous et pour notre église», assure Nicolas Maréchal, maire de Domart-en-Ponthieu, 1 080 habitants. Le 29 février 2024, il a été dans l’obligation de signer un arrêté de mise en péril de Saint-Médard en raison des risques d’effondrement de la toiture de la nef.



Risque imminent d’effondrement

Lors d’une réunion publique du 18 septembre 2025, l'architecte du patrimoine avait insisté sur le risque imminent d’effondrement compte-tenu de l’état des charpentes. En effet, en plus des sablières qui étaient sorties de leur logement, des arbalétriers se fendaient. Des passants ont pu observer des pierres ressortant sur la façade haute de la nef.

Pour le moment, le montant des travaux n’est pas stabilisé. L’élu évoque une somme d’environ 1, 6 million d’euros. La commune devrait pouvoir compter sur des aides de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, du département, de la région, de la fondation du patrimoine et donc de la Mission Bern. L’an dernier, la commune de Maison Ponthieu s’était vu octroyer 300 000 pour son église Notre-Dame de l’Assomption. A ce propos, la neuvième édition de l’offre de jeux Mission patrimoine, qui repose sur des jeux à gratter et des tirages loto, a été lancée dès le 31 août.

Deux tranches de travaux pour un lieu vivant

En attendant, la commune organise des opérations pour recueillir quelques fonds comme par exemple des marches : «Nous venons d’organiser une réderie-marché nocturne. Nous avons récolté 1 000 euros pour l’église», se félicite Nicolas Maréchal.

Dès que le projet entrera dans du concret, une collecte auprès du grand public sera lancée par la fondation du patrimoine. Deux tranches de travaux, de dix mois chacune seront nécessaires pour sauver Saint-Médard. La première est espérée fin 2027-début 2028. Elle concernera la nef et les collatéraux. Puis, ce sera au tour du chœur et du transept. La nouvelle charpente, consolidera les murs qui s'écartent et qui ont fait l'objet de premiers travaux en 2020/2021.

L’église Saint-Médard a vocation à devenir un lieu vivant, de partage, de transmission et de convivialité ouvert à tous et ancré dans son territoire. Ainsi, elle pourra accueillir des expositions temporaires consacrées à des artistes locaux, des présentations dédiées à l’histoire du village et de l’édifice, des événements musicaux, des moments de partage et de rencontres dans sa sacristie.