Le Département de l’Aisne reconduit ce dispositif afin d’accompagner les familles dans la prise en charge des frais de restauration de leurs enfants scolarisés au collège. Les demandes doivent être effectuées en ligne via la plateforme départementale AIDEN, jusqu’au 31 décembre prochain. Pour l’année scolaire 2025-2026, 1 828 bourses ont été accordées, pour un montant total de 184 387 euros pris en charge par le Conseil départemental.

Près de deux millions de repas servis en 2025

Cette aide s’inscrit dans une politique plus large menée par le Département en matière de restauration scolaire. Le réseau axonais compte notamment 43 cuisines autonomes, 6 cuisines satellites et 7 services de restauration installés dans des lycées, auxquels s’ajoutent une cuisine gérée par un syndicat intercommunal et 13 prestations réalisées pour des collectivités du premier degré.

En 2025, près de 2 millions de repas ont été servis dans les collèges de l’Aisne. Alors que le coût réel de fabrication est estimé à 10,20 euros par repas, le tarif facturé aux familles est fixé à 3,80 euros en 2026, puis à 3,90 euros en 2027. Cette politique s'accompagne également d'un important programme de modernisation avec le déploiement, entre 2025 et 2028, d'un logiciel de restauration scolaire dans l'ensemble des 49 collèges disposant d'une restauration autonome ou satellite.