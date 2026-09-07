Château-Thierry : Citélium fête ses 10 ans

C'est un équipement majeur du Sud de l'Aisne. Ouvert en septembre 2016, le complexe Citélium célèbre cette année ses dix ans. Après avoir enregistré 1,6 million d'entrées et parmi elles, près de 800 000 entrées concernant la piscine, il s’affirme aujourd’hui comme un véritable pôle d’attractivité à l’échelle du territoire et au-delà. Ce centre aquatique créé par la Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry joue un rôle essentiel dans l’apprentissage de la natation et la pratique sportive : environ 350 000 passages scolaires ont été enregistrés en dix ans, ainsi que près de 170 000 entrées de clubs. Plus de 45 000 heures de bassin ont par ailleurs été mises à disposition des clubs sportifs.

Dix ans après son ouverture, le Citélium a pleinement trouvé sa place dans le quotidien des habitants. En 2025, l’équipement a enregistré 183 550 entrées, soit une fréquentation en hausse de près de 20 % par rapport à 2022. «Dix ans après son ouverture, Citélium est devenu un équipement majeur de notre territoire, avec près de 1,6 million d’entrées, souligne Sébastien Eugène, président de l'agglomération. Cette construction de 18 millions d’euros portée par Michèle Fuselier, alors présidente de la CCRCT, nous rappelle que l’intercommunalité peut réaliser de grandes choses. La prochaine étape à proximité du Citélium se déploiera dès ces prochaines semaines».

Un lieu de vie à développer

Ce dixième anniversaire est en effet aussi l’occasion de regarder vers l’avenir et d’engager une nouvelle étape dans la vie de cet équipement structurant. La fin du contrat de délégation de service public, prévu en août 2027, constituera à ce titre une échéance importante. Pour l’agglomération, l’enjeu sera de choisir le mode de gestion le plus adapté permettant de conforter la qualité d'exploitation et la fréquentation, de poursuivre l’amélioration du service rendu aux usagers et d’adapter son fonctionnement aux enjeux des prochaines années. La volonté de l’agglomération est par ailleurs de renforcer le pôle de sport et de loisirs autour du Citélium, en complémentarité avec les équipements déjà présents sur le secteur. Deux appels à manifestation d’intérêt ont ainsi été lancés en février dernier pour permettre l’implantation, sur la parcelle située face au complexe aquatique, de nouvelles activités sportives et de loisirs ainsi que d’une offre de restauration.