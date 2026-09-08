La tour Eiffel doit rouvrir mardi après une journée de grève des salariés indignés par l'éviction du personnel féminin lors d'une visite dispensée à un groupe religieux hindou, lequel a présenté ses excuses mais nié avoir refusé l'accès "à qui que ce soit".

Une délégation du Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), réputé particulièrement conservateur aux yeux d'une partie de la diaspora indienne, a visité samedi le monument parisien. Lundi, le personnel de la tour Eiffel s'est mis en grève, dénonçant des "consignes" reçues ayant conduit à évincer les salariées lors de cette visite.

Gouvernement et candidats à l'élection présidentielle se sont également offusqués. Le maire socialiste de Paris Emmanuel Grégoire a promis une enquête "dans les plus brefs délais".

Après la journée de grève lundi, marquée par des rencontres entre direction et personnel, la tour Eiffel doit rouvrir dans des conditions normales mardi matin - c'est-à-dire à 9H30 - selon une représentante des salariés de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE).

Dans un communiqué transmis à l'AFP par le syndicat CGT, le personnel a dénoncé des "consignes professionnelles qui ont conduit les femmes salariées à être écartées, remplacées et rendues invisibles en raison de leur sexe".

"Certaines (femmes) ont été invitées à quitter leur poste et à se mettre à l'écart dans des locaux. A certains postes, elles ont été remplacées par des hommes. Et toutes les femmes salariées ont reçu la consigne de ne pas passer ou de ne pas traverser certaines zones pendant la présence de la délégation", se sont indignés les salariés, choqués de s'être retrouvé dans une situation "grave et profondément contraire aux valeurs d'égalité et de non-discrimination".

Le BAPS, lui, a formulé des excuses, mais nuancé les critiques.

"A notre connaissance, à aucun moment l'accès à la tour Eiffel n'a été refusé à qui que ce soit", a écrit sur X le BAPS de Paris lundi soir.

"Nous tenons néanmoins à présenter nos sincères excuses à toute personne qui aurait pu être blessée ou gênée par cette situation", a-t-il ajouté.

Lois de la République

La société d'exploitation du site touristique avait pourtant reconnu que la délégation hindoue avait demandé une visite qui limite les "interactions avec les femmes". "Ce n'est évidemment pas une pratique acceptable", avait réagi auprès de l'AFP Ariel Weil, maire PS de Paris Centre et président de la SETE.

"Je réaffirme l'attachement de la tour Eiffel aux valeurs républicaines, à l'égalité femmes-hommes", a-t-il ajouté, promettant de "faire la lumière".

"En France, on ne demande pas aux femmes de s'effacer. Aucun dogme, aucune religion n'est supérieure aux lois de la République", s'est indignée sur X la ministre en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé.

"En France, nous n'accepterons jamais que la présence des femmes soit +limitée+. Toute la lumière doit être faite", a abondé sur le même réseau social la candidate du RN à la présidentielle, Marine Le Pen.

Autre candidat, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a estimé sur le réseau social qu'"en France, aucune culture, aucune croyance, aucun culte, rien ni personne ne peut venir dicter aux femmes leur place".

Le BAPS, proche du Premier ministre indien Narendra Modi, conservateur et nationaliste, a inauguré dimanche à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) le premier temple majeur bâti en France sous son égide. Il le promeut comme "un emblème de la culture indienne et de l'hindouisme".

Parmi la diaspora, l'association Indian Alliance Paris a vu dans cette inauguration une nouvelle offensive du "suprémacisme hindou", avec "une vision du monde conservatrice et hindou-nationaliste".