Des cours ont été suspendus lundi et mardi dans plusieurs établissements du Gard et de l'Hérault à cause de la chaleur dans les salles de classe, un phénomène "inédit pour un mois de septembre", selon les syndicats interrogés par l'AFP.

"Les températures dépassent les 35°C dans certains ateliers de lycées professionnels, et même dans des classes", a témoigné Florent Martin, représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (Snpden) de Montpellier.

Dans de telles conditions, "on n'est pas loin de la mise en danger des personnels et des élèves", a-t-il ajouté, évoquant un phénomène "à (sa) connaissance inédit pour un mois de septembre, comme c'était inédit d'avoir une canicule en mai".

Contacté par l'AFP, le rectorat a précisé que "toutes les écoles et établissements de l’académie de Montpellier sont restés ouverts toute la journée", et que "seuls certains cours ont été exceptionnellement suspendus dans quelques établissements".

Le rectorat a aussi rappelé que "le plan ministériel de gestion des vagues de chaleur permet d’adapter au cas par cas l’organisation et les modalités des enseignements : changement de salle ou d’espace, modification ponctuelle des activités pédagogiques, aménagement des horaires ou des temps de pause", ajoutant qu'un rattrapage des cours suspendus est prévu.

Mais selon M. Martin, en septembre "on est sur un moment de pleine activité, les classes sont pleines et les emplois du temps chargés, donc on n'a pas de marge ou de solution de repli", comme en juin par exemple, période d'examens où les établissements sont plus vides.

Lundi, alors que l'Hérault et le Gard étaient en vigilance orange canicule, comme quatre autres départements, des établissements avaient suspendu les cours dès midi, à l'instar du lycée Jean Monnet de Montpellier.

Dans le Gard, le référent du syndicat Snes Jérôme Amicel a indiqué à l'AFP que trois lycées de Nîmes avaient pris la même décision mardi, en concertation avec le rectorat. Il a aussi annoncé avoir contacté la présidente de région Carole Delga, pour lui demander des aménagements, comme l'installation de brasseurs d'air ou de plafonniers ventilateurs.

Météo-France a enregistré des températures records pour un mois de septembre le weekend dernier dans le Sud, lors de cet épisode, le dernier d'une série de vagues de chaleur qui a commencé en mai.

Les températures devraient baisser mercredi, avec des pluies attendues.