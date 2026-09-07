Bar-le-Duc : un Conseil citoyen pour transformer les quartiers

La Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud lance un Conseil citoyen consacré aux quartiers de la Côte Sainte-Catherine et de la Libération, à Bar-le-Duc. L’objectif est de permettre aux habitants et aux acteurs locaux de donner leur avis sur les projets qui les concernent, de proposer des idées et d’échanger sur les évolutions de leur cadre de vie. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 20 septembre, en ligne ou directement en mairie, dans les centres socioculturels et les espaces France Services.

La participation citoyenne gagne les territoires

Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large de concertation locale. Dans de nombreuses collectivités, les habitants sont associés aux réflexions sur l’aménagement, les services publics, les équipements et l’évolution des quartiers. Pour les territoires, ces dispositifs permettent de mieux identifier les besoins du terrain avant la mise en œuvre de projets et de prendre en compte les usages quotidiens des habitants. Ils peuvent également favoriser un dialogue plus direct entre collectivités, associations, acteurs locaux et habitants, notamment lorsque les projets portent sur le cadre de vie et l’organisation des services de proximité. À Bar-le-Duc, le Conseil citoyen doit ainsi constituer un espace d’échange autour des transformations à venir dans les deux quartiers concernés.