L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, introduira la semaine prochaine sa raffinerie de pétrole nigériane en bourse, espérant lever 1,4 milliard d'euros pour en faire la plus grande au monde, tout en permettant aux citoyens ordinaires d'en devenir actionnaires.

Voici quelques éléments à connaître sur l'introduction en bourse et sur l'entreprise, dont la méga-raffinerie est située à la périphérie de Lagos, la capitale économique du Nigeria.

En quoi consiste cette entrée en bourse ?

L’introduction en bourse, qui débutera le 14 septembre, vise à attirer jusqu’à 10 millions d’actionnaires à travers l’Afrique. Les investisseurs pourront acquérir un minimum de 10 actions à 525 nairas, ce qui pourrait permettre de lever jusqu’à 2.150 milliards de nairas (1,4 milliard d'euros).

S'exprimant lundi lors d'un événement à Lagos pour signer les documents administratifs, M. Dangote a déclaré que la levée de fonds n'était qu'une partie d'un plan plus vaste.

Son objectif plus large est d'offrir aux Nigérians et aux Africains ordinaires la possibilité de détenir une participation dans ce qui serait le plus grand projet industriel du continent.

"Il ne s'agit pas tellement de lever des fonds. Il s'agit plutôt d'intégrer pleinement nos compatriotes africains à ce projet de raffinerie", a affirmé M. Dangote.

Il a dit souhaiter que cet investissement devienne un atout durable pour la population, comparant ses ambitions à celles du géant américain Amazon, dont les premiers actionnaires ont vu la valeur de leurs investissements croître considérablement.

"Nous créons de grandes entreprises" et "nous voulons partager ce plaisir avec le reste de l'Afrique", a-t-il assuré.

Quelle sera l'ampleur de cette introduction en bourse ?

M. Dangote estime que l'opération, qui se clôture le 13 octobre, sera la plus importante introduction en bourse de l'histoire africaine.

La raffinerie a démarré ses activités en 2024 en périphérie de Lagos. C'est l'une des plus grandes raffineries à train unique au monde et elle est devenue un élément majeur de l'empire Dangote, dont les activités s'étendent de la production de ciment à celle de sucre et d'engrais.

Les recettes serviront en partie à financer l'agrandissement de la raffinerie, le groupe Dangote cherchant à accroître sa capacité de production et à consolider sa position de fournisseur essentiel de produits pétroliers raffinés. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole brut d'Afrique.

Selon le projet d'expansion, la raffinerie deviendrait la plus grande du monde d'ici 2028. Dangote a également annoncé son intention d'étendre ses activités en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Namibie.

Que signifie cette entrée en bourse pour les particuliers ?

L'introduction en bourse est conçue pour encourager la participation des particuliers et permettre aux personnes à faibles revenus d'y participer.

David Bird, PDG et directeur général du groupe Dangote, a déclaré à l'AFP que l'entreprise souhaitait placer les investisseurs particuliers au cœur de l'opération.

"C'est avant tout une introduction en bourse pour le peuple", a affirmé M. Bird. "Nous souhaitons encourager la participation des particuliers afin que tous les Nigérians, quels que soient leurs revenus ou leur statut social, puissent profiter de la création de richesse qui découlera de cet immense projet industriel et de cette entreprise qui non seulement fonctionne déjà à grande échelle, mais est en pleine expansion".

La raffinerie Dangote de Lagos est "la raffinerie la plus moderne, la plus récente, la plus efficace énergétiquement, la plus automatisée et la plus riche en données au monde", a-t-il ajouté.

L'entreprise se développe également dans d'autres pays africains, notamment avec des parcs de stockage en Namibie et un pipeline qui approvisionnera les marchés intérieurs mal desservis.

"Il s'agit véritablement d'une plateforme énergétique panafricaine", a estimé M. Bird.

L'analyste Bismark Rewane a indiqué à l'AFP qu'au lieu de dépenser leur argent dans les paris sportifs sur des clubs de football étrangers, investir dans l'offre de Dangote serait "bien plus rentable" pour les jeunes.

"Je vois cela comme une démocratisation de l'économie, par opposition à la démocratisation de la politique car jusqu'à présent, la démocratisation de la politique n'a pas été une réussite éclatante", a-t-il estimé.