L’agriculture occupera une place importante dans le dispositif. Les visiteurs pourront découvrir les principales actions du Département en faveur du secteur et échanger avec les équipes présentes. Le public pourra aussi prendre le temps de préparer une prochaine sortie dans le département. Un espace consacré au tourisme présentera différentes facettes de la Moselle autour de cinq thèmes : patrimoine, nature, loisirs, mémoire et séjour. Les sites labellisés Qualité MOSL se relaieront durant les trois journées pour faire connaître leurs activités et leurs nouveautés. Des quiz et jeux-concours permettront également aux visiteurs de tenter de gagner des entrées dans plusieurs sites partenaires ainsi qu’un baptême en montgolfière.

Des animations gratuites pour petits et grands

Le programme comprendra plusieurs rendez-vous accessibles gratuitement et sans inscription. Le samedi 12 septembre prochain, les visiteurs pourront notamment découvrir un plat préparé par les chefs des restaurants des collèges du Département, assister à une séance de danse-gymnastique de Moselle Mouv ou encore participer à des ateliers et démonstrations du SDIS de la Moselle.

Le dimanche 13 septembre, le programme se poursuivra avec une sensibilisation aux espaces naturels sensibles, une dégustation des vins de l’AOC Moselle et un atelier consacré à la gestion de l’eau dans les jardins, animé par les Jardins fruitiers de Laquenexy. Un atelier de prévention sur le frelon asiatique sera également proposé.

Un espace pour les familles

Les plus jeunes ne seront pas oubliés. Un espace permanent leur permettra de découvrir la Moselle tout en s’amusant, grâce à des coloriages, des puzzles, des jeux en bois et un memory consacré aux sites touristiques labellisés Qualité MOSL. Des panneaux pédagogiques présenteront enfin quelques chiffres et productions emblématiques de l’agriculture mosellane, comme le poulet à cou noir ou encore la Baguette MOSL.