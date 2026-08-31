Meuse : Vivescia prépare un nouveau tournant agricole

La signature organisée à la Foire de Châlons-en-Champagne marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Vivescia et la Région Grand Est. Les deux partenaires veulent créer les conditions favorables à des projets liés à trois priorités : sécuriser l'approvisionnement alimentaire, réduire les émissions liées aux activités économiques et développer des mobilités plus durables. Pour la Meuse, cette stratégie n'est pas théorique : Vivescia compte le département parmi les huit territoires de sa coopérative et y accompagne notamment des exploitants céréaliers.

L'enjeu est d'autant plus important que la filière céréalière meusienne est confrontée à la hausse des coûts de production, aux aléas climatiques et à la nécessité de faire évoluer les pratiques. Dans la Meuse, cette stratégie peut notamment concerner les exploitations céréalières et les acteurs de la chaîne agroalimentaire, alors que les transitions agricole et énergétique imposent de faire évoluer les pratiques et les modèles de production.

La transition agricole devient stratégique

À travers ce partenariat, l'enjeu dépasse donc la seule production agricole. Il concerne toute une chaîne de valeur, du champ à la transformation, au transport et aux débouchés industriels. Vivescia indique que 81% des céréales collectées sur les territoires de sa coopérative sont transformées dans un rayon inférieur à 300 kilomètres, ce qui souligne l'importance des circuits régionaux pour maintenir de la valeur et limiter les distances logistiques.