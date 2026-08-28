Meuse : MesParcelles renforce ses outils pour les éleveurs

La gestion du pâturage s’enrichit dans MesParcelles. La Chambre d’agriculture de la Meuse met en avant plusieurs évolutions de l’outil destiné aux exploitants agricoles : création de lots d’animaux, dessin et visualisation des paddocks directement sur les parcelles, enregistrement des périodes de pâturage depuis un smartphone et génération d’un carnet de pâturage. Les données sont regroupées au sein d’une même interface afin de faciliter le suivi des surfaces et des troupeaux.

Le numérique transforme le pilotage agricole

Cette évolution illustre la progression des outils numériques dans les exploitations françaises. Cartographie des parcelles, suivi des troupeaux, enregistrement des interventions ou encore centralisation des données permettent progressivement de regrouper plusieurs opérations de gestion au sein d’un même outil. Pour les exploitants, l’enjeu porte notamment sur le temps consacré au suivi administratif et technique, mais aussi sur la capacité à disposer de données plus facilement exploitables pour prendre des décisions concernant l’utilisation des surfaces. Dans les élevages, la numérisation devient ainsi un élément du pilotage quotidien, au même titre que les outils de gestion traditionnels.