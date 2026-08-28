En Seine-Maritime, quatre aides face à la sécheresse

L’événement s’est déroulé en présence des principaux acteurs du secteur : chambre d’agriculture, syndicats agricoles, organismes d’accompagnement, banques, collectivités et services de l’État. L’objectif était de mesurer les conséquences de cette situation sur les grandes cultures et l’élevage, mais aussi d’anticiper les difficultés auxquelles pourraient être confrontées les exploitations les plus fragiles. Les conditions météorologiques de ces derniers mois font notamment craindre des répercussions économiques pour certains agriculteurs.

Quatre aides activées

Face à cette situation, quatre dispositifs de soutien ont été activés. Ils prévoient notamment une exonération partielle de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles en herbe, le lancement des expertises nécessaires à l’indemnité de solidarité nationale et une dérogation à l’interdiction de valoriser les jachères, désormais ouverte à tous les exploitants. Le réseau d’accompagnement des agriculteurs en difficulté sera également mobilisé.

Ces mesures doivent permettre d’apporter un premier soutien aux exploitations concernées, dans l’attente du plan d’urgence national annoncé par la ministre de l’Agriculture. La réunion a également permis de réunir autour de la même table les différents acteurs du monde agricole afin de suivre au plus près l’évolution de la situation dans le département.



