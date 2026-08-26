Pour atténuer l'impact économique du déficit hydrique actuel en Meurthe-et-Moselle, les autorités simplifient temporairement les règles de l'agriculture biologique. Validée ce lundi 24 août 2026, cette décision réglementaire permet aux exploitants touchés par la pénurie de fourrages d'introduire des matières premières conventionnelles dans l'alimentation animale afin de sécuriser l'avenir de leurs fermes.

Une liste ciblée de produits de substitution

La dérogation concerne une sélection précise d'aliments non biologiques de crise. Les éleveurs peuvent s'approvisionner en ensilages de céréales, en maïs (plante entière ou en épis), en mélasse, ainsi qu'en betteraves ou autres racines fourragères. Sont également autorisés les co-produits de céréales comme les drêches, les pulpes de betteraves et les pailles de céréales ou de protéagineux, sous réserve qu'elles soient uniquement destinées à la nutrition et non à la litière.

Un plafond de 10% et une garantie sans OGM

Pour préserver la rigueur du label, l'intégration de ces composants reste strictement encadrée. Ils ne doivent pas excéder un plafond cumulé de 10% de la ration totale en matière sèche. De surcroît, l'absence totale d'OGM est exigée. Les organismes de contrôle veilleront au respect de ces critères, applicables jusqu'à la prochaine mise à l'herbe des animaux et au plus tard jusqu'au 30 avril 2027.

Des commandes suspendues à l'accord de l'INAO

Face à un marché régional des fourrages déjà très tendu, la Chambre d'agriculture exhorte les professionnels à anticiper leurs démarches. Les demandes d'autorisation doivent être soumises individuellement sur le portail officiel DérogBio. Attention toutefois à la règle de prudence financière : les exploitants de Meurthe-et-Moselle doivent impérativement attendre le feu vert formel de la délégation territoriale Nord-Est avant de finaliser le moindre achat, sous peine d'annulation de leur conformité. Pour suivre l'évolution des critères d'éligibilité, les détails complets restent consultables sur le site officiel de l'INAO.