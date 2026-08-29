Ce plan de travaux, déployé au sein des écoles maternelles et élémentaires de la commune, vise à moderniser les infrastructures locales tout en adaptant les bâtiments aux urgences climatiques actuelles pour le confort des élèves.

Un plan de 75 millions d'euros pour la transition énergétique

L'enveloppe annuelle s'intègre dans une stratégie financière à long terme baptisée « Ambition éducative 2030 », un programme global doté d'un budget de 75 millions d'euros. Parmi les chantiers prioritaires, le groupe scolaire Joséphine Baker bénéficie d'une restructuration lourde jusqu'en 2027, marquée par la suppression des préfabriqués et l'amélioration de la performance énergétique. De son côté, le groupe scolaire Jean-Baptiste-Lallemand, dans le quartier de Fontaine-d'Ouche, subit une rénovation thermique d'envergure conçue pour réduire de 60 % les consommations d'énergie du site.

La renaturation des cours face au défi climatique

Au-delà de la performance énergétique, la Ville mise sur la renaturation des espaces récréatifs pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. À l'école élémentaire Petit-Bernard, la cour de récréation a été repensée avec les équipes éducatives et les enfants. Le site intègre désormais des îlots de fraîcheur, de nouvelles plantations, un potager pédagogique ainsi qu'un espace dédié à « l'école du dehors », transformant l'environnement en un lieu d'apprentissage plus vert.

Par ces investissements massifs, la capitale ducale anticipe les besoins des générations futures et confirme sa volonté de lier relance économique locale et transition écologique du patrimoine public.