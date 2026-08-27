Bar-le-Duc lance un Conseil citoyen pour ses quartiers

À Bar-le-Duc, les habitants ne seront plus seulement consultés une fois les projets définis. La Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud ouvre en effet jusqu’au 20 septembre les candidatures pour ce Conseil citoyen consacré à la vie des quartiers, notamment la Côte Sainte-Catherine et Libération. L’objectif est de faire émerger des propositions directement liées aux usages du territoire et d’échanger avec les collectivités et les acteurs locaux.

Derrière cette démarche participative se joue un enjeu très concret pour l’action publique : mieux cibler les projets susceptibles d’améliorer durablement le cadre de vie.

La participation locale devient un véritable outil économique

L’expérience de Bar-le-Duc s’inscrit dans une problématique plus large des territoires français : comment rendre les investissements publics plus pertinents dans un contexte de ressources contraintes ? Dans les villes moyennes comme dans les territoires ruraux, la qualité des équipements, l’accès aux services et la transformation des quartiers participent directement à l’attractivité économique. La concertation peut ainsi devenir un outil d’aide à la décision, en permettant d’identifier plus tôt les attentes des habitants et les usages susceptibles de faire évoluer les projets.