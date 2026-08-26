La Foire Saint-Ladre s’installe de nouveau dans le centre-ville d’Autun, mardi 1er septembre. Héritée des foires médiévales, cette journée rassemble commerçants, artisans, producteurs et visiteurs. Les stands proposeront notamment des produits du terroir, des vêtements, des articles pour la maison, des plantes et des produits alimentaires. La foire agricole prendra place sur la Promenade des Marbres. La fête foraine complétera le programme avec ses manèges et animations.



Pour permettre l’installation des exposants et sécuriser les déplacements, plusieurs rues et parkings seront fermés à la circulation et au stationnement. Ces restrictions s’appliqueront le 1er septembre de minuit à 22 heures dans une large partie du centre-ville. Le stationnement sera également interdit à certains endroits dès le 31 août. Le parking payant du Champ de Mars restera accessible, avec une entrée par la rue Saint-Christophe et une sortie vers la rue Bulliot.

Des accès fortement limités

La fête foraine entraînera aussi des restrictions plus longues. Elles concernent notamment le Champ de Mars, la rue de l’Hôtel de Ville et la rue de la Décentralisation, du 25 août au 14 septembre. Pendant la foire, le centre-ville sera réservé aux piétons, à l’exception du parking du Champ de Mars.



Avec ses nombreux exposants, son espace agricole et ses attractions, la Foire Saint-Ladre constitue l’un des rendez-vous traditionnels de la rentrée à Autun. Elle doit permettre aux visiteurs de parcourir les stands et de profiter d’une journée commerciale et festive.