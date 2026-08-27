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Le Forum économique QuattroPole revient pour une 2ème édition

Le Forum économique QuattroPole revient à Metz pour une deuxième édition, prévue le 1er octobre 2026. Cet événement se concentrera sur les leviers qui façonneront les villes de demain, en mettant l’accent sur des thématiques telles que l’innovation, le numérique, l’attractivité et la transition durable. Organisé à la Maison de l’Entreprise – Technopôle Metz, le forum aura lieu de 13 h à 18 h. 


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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 27 août 2026

Les participants auront l'occasion d'assister à une conférence d’ouverture ainsi qu'à quatre tables rondes, qui mettront en lumière différentes approches et perspectives issues de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves. Le but est d’explorer comment les villes peuvent devenir économiquement dynamiques, numériquement connectées et durablement performantes tout en attirant le tourisme. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du réseau QuattroPole, qui unit ces quatre villes depuis 2000, favorisant ainsi la coopération transfrontalière.

Ce forum représente une occasion unique pour les acteurs économiques, les décideurs et les citoyens de réfléchir ensemble aux défis et aux opportunités que rencontrent ces villes dans un contexte en constante évolution. De plus, une traduction simultanée en français et allemand sera proposée pour assurer une communication fluide entre tous les participants. Les inscriptions pour cet événement sont déjà ouvertes, permettant à chacun de contribuer au débat sur l'avenir des villes du réseau QuattroPole.