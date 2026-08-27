Le Forum économique QuattroPole revient pour une 2ème édition

Les participants auront l'occasion d'assister à une conférence d’ouverture ainsi qu'à quatre tables rondes, qui mettront en lumière différentes approches et perspectives issues de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves. Le but est d’explorer comment les villes peuvent devenir économiquement dynamiques, numériquement connectées et durablement performantes tout en attirant le tourisme. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du réseau QuattroPole, qui unit ces quatre villes depuis 2000, favorisant ainsi la coopération transfrontalière.

Ce forum représente une occasion unique pour les acteurs économiques, les décideurs et les citoyens de réfléchir ensemble aux défis et aux opportunités que rencontrent ces villes dans un contexte en constante évolution. De plus, une traduction simultanée en français et allemand sera proposée pour assurer une communication fluide entre tous les participants. Les inscriptions pour cet événement sont déjà ouvertes, permettant à chacun de contribuer au débat sur l'avenir des villes du réseau QuattroPole.