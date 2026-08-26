Le réseau d’eau potable fait l’objet d’un important chantier à Chalon-sur-Saône. Menés par Suez avec la Ville, les travaux ont débuté le 17 août dans les rues du Pont-de-Fer et Pierre-Vaux. Ils doivent se poursuivre jusqu’au 18 décembre. L’objectif est de remplacer plusieurs conduites vieillissantes et de renforcer la fiabilité des installations.



Cette opération entraîne des changements réguliers dans la circulation. Les rues concernées sont barrées ou transformées en impasses selon les différentes phases du chantier. Des déviations sont prévues pour les automobilistes. Les riverains conservent des accès adaptés en fonction de l’avancée des travaux.

Des restrictions jusqu’en décembre

Du 24 au 28 août, la rue du Pont-de-Fer est notamment fermée à hauteur du pont. La rue Pierre-Vaux est également mise en impasse depuis la rue de la Verrerie jusqu’au chantier. D’autres restrictions sont programmées entre le 31 août et le 18 septembre, puis du 21 septembre au 16 octobre.



Le chantier se poursuivra ensuite par secteurs jusqu’au 18 décembre, avec de nouvelles fermetures dans les rues du Pont-de-Fer, Pierre-Vaux et de Bourgogne. La collecte des déchets est également adaptée lorsque les véhicules ne peuvent plus circuler. Des points d’apport provisoires pourront être installés. Le calendrier reste susceptible d’évoluer selon l’avancement des travaux.