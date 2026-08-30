FC Metz - ASNL : compagnons d’infortune en ligue 2

Sport
Lumbres : L’Open de Golf Hauts-de-France Pas-de-Calais 2026 prévu du 10 au 12 septembre
29/08/2026 Thomas Porcher
Lumbres (62)
Deux modèles économiques totalement différents, mais une même incapacité à retrouver leur lustre d’antan. Anciennes places fortes du football français, le FC Metz et l’AS Nancy Lorraine évoluent cette saison dans la même division, la Ligue 2, pour la première fois depuis sept ans. Sans grande certitude quant à l’avenir.
© Laurence Deleau. Depuis la rénovation de sa tribune sud, le stade Saint-Symphorien peut accueillir jusqu'à 28.500 spectateurs.
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29/08/2026 Thomas Porcher
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