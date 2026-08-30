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Décryptage

FC Metz - ASNL : compagnons d’infortune en ligue 2

Deux modèles économiques totalement différents, mais une même incapacité à retrouver leur lustre d’antan. Anciennes places fortes du football français, le FC Metz et l’AS Nancy Lorraine évoluent cette saison dans la même division, la Ligue 2, pour la première fois depuis sept ans. Sans grande certitude quant à l’avenir.

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© Laurence Deleau. Depuis la rénovation de sa tribune sud, le stade Saint-Symphorien peut accueillir jusqu'à 28.500 spectateurs.

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Par Patrick Muller
La Gazette Moselle
Publié le 30 août 2026 - Mis à jour le 30 août 2026
<p>Sur le plan sportif, l’un paraît bien mieux armé que l’autre. Habitué à faire le yoyo entre Ligue 1 et Ligue 2, le <strong>FC Metz </strong>a développé au cours des deux dernières décennies un certain savoir-faire en matière de «remontada».&nbsp;</p><p>Depuis l’arrivée aux commandes de <strong>Bernard Serin</strong>, en 2009, le club mosellan a ainsi connu <strong>sept relégations</strong>, pour pas moins de <strong>cinq remontées</strong> parmi l’élite. Pour autant, et même s’ils apparaissent cette saison comme un favori à un énième retour en Ligue 1, les Grenats ne sont pas franchement en.

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