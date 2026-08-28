Farébersviller : une Fête du Sport organisée ce samedi à B’EST

L'objectif principal de cette journée est de favoriser les échanges entre le public et les clubs présents, tout en mettant en lumière le tissu associatif local. Les visiteurs auront l'occasion de discuter avec les bénévoles, entraîneurs et adhérents qui animent ces clubs. En soutenant les associations sportives, B’EST se positionne comme un acteur engagé dans la promotion du sport sur son territoire. L'événement représente également une belle vitrine pour les clubs afin de recruter de nouveaux membres et de faire connaître leurs activités.

Des disciplines variées seront mises en avant, allant des sports traditionnels aux pratiques émergentes. Parmi les associations présentes figurent des clubs comme le Cercle d'Escrime Sarreguemines Confluences, l'École d'Équitation de Saint-Avold et bien d'autres encore. La journée promet d'être riche en découvertes et en partage autour des valeurs du sport. Les participants sont donc attendus nombreux pour célébrer ensemble cette belle initiative dédiée à la passion sportive.