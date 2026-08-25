Sport
Arras (62) Arras (62)
En bref

Arras : le Critérium cycliste d’Arras de retour ce 26 août

Le Critérium cycliste d’Arras revient le mercredi 26 août. Plusieurs courses sont prévues, avec notamment des jeunes représentants d'écoles de vélo, ainsi que le haut niveau de la catégorie Élite Open.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
©Illustration Pixabay

©Illustration Pixabay

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 août 2026 - Mis à jour le 25 août 2026

C'est un évènement attendu chaque année dans les rues d'Arras. Ce 26 août aura lieu, dans la ville, une nouvelle édition du Critérium cycliste d'Arras. Une course ancienne, qui date, à la base, des années 1940. 

Pour cette édition 2026, l’épreuve va se dérouler sur une boucle de 1,85 km. Les épreuves commenceront vers 12 h 30, avec une fin prévue aux alentours de 21 h. Et il y en aura pour tout le monde. À partir de 12 h 30, la route sera réservée aux plus jeunes, allant des U7 aux U13. Suivront ensuite les U15 à 15 h sur une course de 30 km, puis la course Access de 36 tours, équivalent de 67 km, avec 320 mètres de dénivelé positif (D+). Et enfin, à 18 h, la course Élite Open de 48 tours, soit 88 km, avec 420 m de dénivelé D+. 

Les courses passeront par les rues d’Amiens et Sainte-Claire, ainsi que par les boulevards Crespel et du Général-de-Gaulle.