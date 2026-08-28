Amazon ouvre un site logistique à Beauvais

En bref

Lancé dans un grand plan d’investissement en France de 15 milliards d’euros, Amazon ouvre, en septembre, le 8e site logistique de la région Hauts-de-France à Beauvais au cœur de la zone Novaparc. D’une superficie de 100 000 m², ce site traitera plusieurs centaines de milliers de petits colis et colis standards grâce aux dernières technologies robotiques.