Amazon ouvre un site logistique à Beauvais

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Tourcoing : l'ancien vépéciste Blancheporte dévoile un nouveau graphisme
28/08/2026 Amandine Pinot
Tourcoing (59)
Lancé dans un grand plan d’investissement en France de 15 milliards d’euros, Amazon ouvre, en septembre, le 8e site logistique de la région Hauts-de-France à Beauvais au cœur de la zone Novaparc. D’une superficie de 100 000 m², ce site traitera plusieurs centaines de milliers de petits colis et colis standards grâce aux dernières technologies robotiques.
Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique. © Eloïse Le Névanic
Les lignes de conditionnement. © Eloïse Le Névanic
Les bacs de tri. © Eloïse Le Névanic
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Retrouvez la fiche complète de la commune de Beauvais avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune