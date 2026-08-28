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Amazon ouvre un site logistique à Beauvais

Lancé dans un grand plan d’investissement en France de 15 milliards d’euros, Amazon ouvre, en septembre, le 8e site logistique de la région Hauts-de-France à Beauvais au cœur de la zone Novaparc. D’une superficie de 100 000 m², ce site traitera plusieurs centaines de milliers de petits colis et colis standards grâce aux dernières technologies robotiques.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>Annoncé en octobre 2025, le site logistique Amazon de Beauvais ouvrira en septembre. Il représente<br>le 8e site logistique de la région Hauts-de-France, le 10e de France et le 5e de France intégrant les dernières technologies robotiques. «<em>L’ouverture de notre centre de distribution à Beauvais témoigne de notre engagement à développer notre présence en France, de concert avec les acteurs locaux</em>», exprime Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique. Réalisée en étroite collaboration avec les élus locaux et les partenaires économiques du territoire, cette implantation renfo.

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