Pour sa 28e édition, l’Open de Golf Hauts-de-France Pas-de-Calais voit les choses en grand. Cette édition, qui se déroule du 10 au 12 septembre à l’Aa Saint-Omer Golf Club, fait évidemment la part belle aux professionnels, qui seront 132 ; elle se concentre aussi sur la jeunesse.

Place à la jeunesse

De nombreux jeunes golfeurs seront présents. On retrouve par exemple Jules Haustraete, 23 ans et formé à l’école de golf du club, qui bénéficiera d’une wild card. Chez les femmes, deux jeunes espoirs du golf français ont également été invités : Julianne Pierrat, 14 ans, originaire des Hauts-de-France et licenciée à Chantilly, et Salomé Lumbaca, 17 ans, du Golf Club de Lyon, sélectionnée pour participer aux prochains championnats du monde juniors au Canada.

En plus de la compétition, une vingtaine d’élèves de la section sportive golf du collège Albert-Camus participent à l’ organisation du tournoi et des élèves d'une école spécialisée dans la formation des jardiniers de golf à Dunkerque seront mobilisés pendant une semaine pour accompagner les équipes dans la préparation et l’ entretien du parcours. De plus, les élèves du lycée hôtelier Saint-Pierre de Calais seront en cuisine et en salle pour accompagner l’accueil des partenaires et des VIP.

Enfin, l’Open sera gratuit et ouvert au public, avec des initiations proposées pendant l’événement et le samedi matin, une trentaine de voitures de collection Alpine seront exposées sur le parking du Club House.