Aux journées d'été du PS, Ségolène Royal défend sa candidature

"Ne les laissez pas vous faire peur", a lancé samedi, à l'attention des Français, l'ex-candidate à la présidentielle Ségolène Royal, qui souhaite participer à la primaire socialiste et démocratique organisée en octobre, à son arrivée aux journées d'été du PS à Blois.

Regrettant que la France soit "dans un état catastrophique", Ségolène Royal, 72 ans, a déclaré à la presse que "les Français sont inquiets, ont peur aussi".

"Avec l'expérience que j'ai, l'idée c'est de dire au peuple français: +Ne les laissez pas vous faire peur+", a-t-elle insisté.

La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2007 a précisé vouloir avant tout participer à la primaire "parce que les sujets d'actualité, ce sont des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé".

Elle a notamment rappelé avoir "bloqué le prix de l'électricité", quand elle était ministre de l'Écologie et de l'Énergie en 2014. "Je m'étais fait agresser, attaquer par tout le monde, y compris par EDF. Mais c'était tellement évident pour moi la question du maintien à bas prix de l'énergie, de l'électricité, c'est quelque chose d'essentiel pas seulement pour la vie des familles, mais pour la vie des entreprises", a-t-elle dit.

Autre priorité pour celle qui a été la présidente de la COP21, "la crise climatique". "Il faut passer de façon opérationnelle aux décisions. Et ma conviction profonde, c'est que dans le défi du dérèglement climatique, il y a aussi une formidable opportunité de créer des activités, des emplois et du bien-être", a-t-elle développé.

Enfin, elle a déploré "le silence sur la maltraitance sur les enfants, sur les abus sexuels".

"Avec moi, ça sera zéro tolérance pour les violences faites aux enfants", a martelé celle qui a été ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Famille et de l'Enfance.

Elle a annoncé que son premier déplacement de terrain sera sur ce sujet-là.

L'ancienne compagne de François Hollande a refusé d'appeler l'ex-président de la République à participer à la primaire, alors que ce dernier préfère se poser en recours si le candidat issue de ce processus ne décolle pas dans les sondages. "Moi, je respecte tout le monde et je parle aux Français. Je ne parle pas aux autres candidats."

Ségolène Royal a fini en déployant son curriculum vitae. "J'ai été plusieurs fois ministre, j'ai été parlementaire quatre fois et j'ai été présidente de région, donc je connais à la fois le local, le global, l'appareil d'État et aujourd'hui, un défi essentiel, c'est la reconstruction de la solidité de l'État".