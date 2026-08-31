Les Tablettes Lorraines : Quelles ont été les conséquences des épisodes caniculaires sur les établissements sanitaires et médico-sociaux ?

Céline Prins : Au-delà des chiffres publiés par Santé publique France en termes de suivi sanitaire, je peux vous dire que nous n’avons pas eu d’alerte majeure au niveau des établissements. Concernant le suivi de la situation, nous avions des remontées journalières sur le nombre de passages aux urgences ou encore le nombre de dossiers de régulation médicale gérés par le Samu. Nous n’avons noté aucune explosion, même si en juin, durant les fortes chaleurs, la question du rafraîchissement s’est posée au centre hospitalier de Verdun qui n’avait pas forcément le nombre de baignoires nécessaires pour rafraîchir tous les patients, mais une entraide immédiate s’est mise en place avec le SDIS qui avait le matériel à disposition. Tout s’est organisé en bonne intelligence.

Est-ce que les mesures prises depuis la canicule de 2003 ont porté leurs fruits?

Nous constatons une habitude de gestion qui s’explique par les différents plans dans les hôpitaux et les Ehpad. Nous avons également pu compter sur le fait que tous les établissements pour personnes âgées ont une pièce rafraîchie. La principale difficulté a été la durée des épisodes de chaleur. Certains établissements se sont adaptés en transformant leur pièce rafraîchie en dortoir pour éviter que certains résidents ne soient trop exposés. Tout au long de l’été, les professionnels ont dû être particulièrement vigilants et pédagogues pour expliquer pourquoi les volets et les fenêtres devaient rester fermés.

Face aux températures particulièrement élevées, le Gouvernement avait budgété en juin une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d’euros. Quelle est la dotation pour la Meuse ?

Pour les établissements sanitaires du Grand Est, une enveloppe de huit millions d’euros a été attribuée. À la suite d’une réunion de concertation avec les acteurs au niveau régional, chacun a reçu une dotation maximum, charge à eux de transmettre les factures de leur équipement à la Caisse des dépôts pour le remboursement. En Meuse, 216 845 euros ont été notifiés pour les hôpitaux de Bar-le-Duc-Fains, Commercy, Verdun-Saint-Mihiel et la polyclinique du Parc de Bar-le-Duc. Pour les établissements médico-sociaux, nous avons une enveloppe de 133 000 euros pour les Ehpad ainsi que 38 000 euros pour les structures accueillant des personnes en situation de handicap. Ils ont jusqu’au 15 septembre pour nous adresser leurs factures qui seront instruites par les services de l’ARS. Le remboursement sera effectif au cours du dernier trimestre.