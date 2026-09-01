Le département de la Meuse poursuit sa promotion des deux roues

Après cinq semaines d’expérimentation, la voie vélo éphémère sur la RD913b a rouvert à l’ensemble des véhicules, le 18 août. Si cette initiative visait à promouvoir le vélo dans un parcours qui traverse la forêt d’exception, force est de constater que sa fréquentation a été couronnée de succès avec de nombreux utilisateurs, heureux d’emprunter cette emblématique route présidentielle dans un environnement serein. Alors que ce coup d’essai vient de toucher à sa fin, la collectivité a décidé de poursuivre la communication autour de l’aventure «deux roues», en assurant une promotion des 145 km de routes nouvellement partagées recensées sur son territoire, dont trente-deux sur le champ de bataille de Verdun. L’objectif est de donner envie aux amateurs de mobilités douces de partir à la découverte de nombreux itinéraires disséminés sur l’ensemble de ce département rural. Lancés en 2026, les tronçons partagés consistent en l’aménagement d’une voie centrale banalisée.

Storytelling dédié au vélo

Dotée depuis presque un an d’un plan vélo départemental, la Meuse a l’ambition de structurer une politique cyclable cohérente adaptée à tous les usagers en partenariat avec Meuse Attractivité qui assure sa promotion destinée aux touristes. D’ailleurs, la nouvelle édition du Roadbook de la Meuse à vélo contenant toutes les informations utiles à la préparation de l’itinérance est disponible en ligne (https://urlr.me/!meuse-a-velo) ou en version imprimée auprès des offices de tourisme et au centre des affaires Cœur de Meuse, à proximité de la gare Meuse TGV. Autant d’initiatives mises en avant et orchestrées par un long storytelling qui va assurer une valorisation du vélo, à l’image de la flamme des JO, jusqu’au passage en 2028 de la très attendue Grande boucle. Les prochaines étapes devraient donc suivre dans les semaines à venir.