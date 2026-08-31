Dans le cadre des premières Rencontres des Métiers d’art du Patrimoine, l'association De l'or dans les mains organise, les 18 et 19 septembre, une réflexion participative sur les transformations des apprentissages nécessaires à mener face aux mutations de notre époque, à Neuville-sous-Montreuil.

Trois points importants seront abordés : les enjeux de transmission des savoir-faire dans les territoires ruraux, la mise en perspective historique de l’évolution du travail manuel et les apports de la pratique manuelle et de l’apprentissage par la matière dans le développement des facultés cognitives et des compétences nécessaires au XXIe siècle.

Le vendredi 18, 127 collégiens et lycéens du territoire seront directement associés à la démarche, avec 80 lycéens issus de filières professionnelles, générales et technologiques et 47 collégiens de 4e et de 3e. Ils seront interrogés sur leur rapport au «faire» et aux différentes manières d’apprendre. Le 19 septembre, des enseignants, chefs d’établissement, acteurs de la formation, artisans, étudiants, élus et citoyens discuteront de leurs expériences sur la question : «Qu’est-ce qui, aujourd’hui comme hier, permet ou empêche l’école de reconnaître pleinement l’apprentissage par le geste, et que faire concrètement pour lever ces freins ?».

Le programme complet est à retrouver sur le site de la Chartreuse de Neuville, lieu de la concertation.