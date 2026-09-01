Le Havre : 1 400 jeunes attendus pour trouver leur futur métier

Le Havre se prépare à accueillir un important rendez-vous consacré à l’orientation professionnelle. La Nuit de l’orientation, organisée par la CCI Seine Estuaire le 19 novembre 2026, devrait attirer 1 400 jeunes. Collégiens, lycéens et étudiants pourront rencontrer des professionnels, découvrir des métiers et mieux identifier les formations correspondant à leurs projets. L’événement est également ouvert aux personnes en reconversion.

Pour les entreprises, l’enjeu dépasse la simple présentation de leurs métiers. La CCI invite les structures du territoire à devenir exposantes afin de se faire connaître auprès d’un nouveau public, développer des contacts et présenter leurs activités et débouchés. L’édition précédente avait réuni plus de 60 entreprises et centres de formation. La participation des exposants est annoncée comme gratuite, avec des stands pris en charge par la CCI.

Les entreprises cherchent leurs futurs talents

Les Nuits de l’orientation organisées par les CCI reposent justement sur le dialogue direct avec des chefs d’entreprise et des salariés pour faire découvrir les métiers, les compétences attendues et les parcours professionnels. Pour les employeurs, cette rencontre constitue donc aussi un moyen de travailler leur attractivité en amont des recrutements et de faire connaître des professions parfois peu identifiées par les jeunes.