Handicap : l’université du Havre renforce ses actions pour l’inclusion

L’année universitaire s’apprête à démarrer au Havre. Une année durant laquelle plusieurs initiatives autour de l’inclusion seront déployées. L’Université Le Havre Normandie et la délégation de Seine-Maritime d’APF France handicap ont signé une convention de partenariat afin de renforcer l’inclusion sur le campus. L’accord prévoit des actions de sensibilisation, d’information et d’accompagnement destinées aux étudiants comme aux personnels.

Cette coopération doit notamment contribuer à faire évoluer les regards sur le handicap, à lutter contre les discriminations et à favoriser l’accès aux droits des personnes concernées. L’objectif est également de renforcer leur participation à la vie universitaire et citoyenne.

APF France handicap participera notamment au festival KURSUS, organisé à la rentrée, pour présenter ses actions et aller à la rencontre des nouveaux étudiants. Deux journées de Live Game Handigmatic seront également organisées, soit six sessions au total. Ce jeu immersif invite les participants à résoudre une enquête en équipe tout en les confrontant, de manière ludique, aux réalités vécues par les personnes en situation de handicap.

Deux permanences Handi-Droits seront également mises en place. Elles permettront aux étudiants et aux personnels en situation de handicap, ainsi qu’à leurs proches, d’obtenir des informations sur leurs droits en matière d’aides sociales, d’emploi, de logement, de santé, de scolarité ou encore de transport.

À travers cette convention, l’Université Le Havre Normandie devient la première université à nouer un tel partenariat avec APF France handicap.