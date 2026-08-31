Vermandois : le centre aquatique rouvre après cinq ans de fermeture

Fermé pendant cinq ans, le Centre Aquatique du Vermandois a retrouvé le public le 3 août 2026. Situé au lieu-dit «La Vallée à l’eau», entre Bohain-en-Vermandois et Fresnoy-le-Grand, l’équipement a été rénové par la Communauté de communes du Pays du Vermandois. Le projet transforme notamment les espaces intérieurs avec 315 m² supplémentaires pour le bassin, deux lignes d’eau de 25 mètres dédiées à l’apprentissage de la nage et une nouvelle pataugeoire équipée de jeux d’eau. Un toboggan ludique, des casiers connectés et un bassin extérieur chauffé complètent les installations.

La remise en service s’accompagne également d’une modernisation technique, avec l’installation d’une nouvelle chaudière au gaz. Le centre prévoit de relancer dès septembre les leçons de natation, l’aquagym et l’aquabike, ainsi que les activités du Club nautique du Pays du Vermandois. L’équipement reste accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à des vestiaires adaptés et à un dispositif de mise à l’eau.

Les piscines publiques face à nouveaux défis

La réouverture intervient dans un contexte où les collectivités doivent concilier accès aux équipements sportifs, maîtrise des coûts de fonctionnement et modernisation des infrastructures. Au-delà du service proposé aux habitants, une piscine constitue un équipement structurant pour un bassin de vie : apprentissage de la natation, activités sportives, accueil scolaire et loisirs participent à l’offre de services locale.