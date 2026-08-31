La "levée des couleurs dans chaque école avec La Marseillaise" voulue par le maire UDR de Nice Eric Ciotti ne pourra pas "trouver un début de réalisation", a prévenu lundi le ministre de l’Éducation nationale, rappelant que ce qui "se passe pédagogiquement" ne dépend pas des élus.

"Dans le mot Education nationale, il y a le mot nationale. Cela veut dire que le cadre est fixé par l'Education nationale, donc il n'appartient pas au maire de décider de ce qui se passe pédagogiquement dans une école", a déclaré Edouard Geffray à la presse à l'issue du conseil des ministres.

"Il n'appartient pas au maire, en l'occurrence, de décider une quelconque levée des couleurs qui se ferait en présence de tous les élèves, ni une fois par semaine, ni une fois par mois, ni une fois par jour", a-t-il poursuivi. "Je ne vois comment ça pourrait trouver un début de réalisation sans qu'il y ait une consigne du ministre qui, en l'occurrence, n'a pas vocation à intervenir".

Le maire de Nice Eric Ciotti (UDR) a annoncé vendredi que "dès cette rentrée et jusqu'aux vacances de la Toussaint, nous allons installer dans chaque cour d'école un mât tricolore".

Il dit avoir "saisi le recteur pour travailler dans la concertation avec les chefs d'établissements, avec les personnels de la mairie, avec les parents, pour qu'il y ait au moins chaque semaine une levée des couleurs dans chaque école avec La Marseillaise".

"Le drapeau français flottera dans toutes les écoles niçoises. Je l'assume avec fierté. Il raconte notre histoire, nos combats et nos libertés. Il est un repère que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants", a-t-il écrit dimanche sur X.

Edouard Geffray a prévenu lundi qu'il lui répondrait s'il lui écrivait "dans ce sens".

Le ministre a aussi rappelé qu'à partir de cette année, les élèves, du CM1 à la terminale, devront participer à une "cérémonie commémorative" annuelle d'hommage à tous les "Morts pour la France" autour du 11 novembre, dans l'enceinte de l'établissement. "Parce qu'au delà des histoires singulières, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va", a-t-il redit.