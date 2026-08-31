Quand proximité rime avec attractivité

Et si traverser la rue permettait de trouver un travail ? Alors que cette formule prononcée par Emmanuel Macron avait provoqué la polémique en septembre 2018, force est de constater que les entreprises qui peinent à recruter trouvent de plus en plus de solutions dans des sessions adaptées et à proximité de leurs usines. C’est le cas dans le Nord meusien où une formation dédiée aux métiers de la métallerie, financée par la Région Grand Est en partenariat avec l’Afpa de Verdun, vient de se terminer. Pour sécuriser ces parcours et sélectionner au mieux les candidats, France Travail a initié en amont un travail autour d’une communication ciblée puis d’une préparation de compétences grâce à des immersions avant l’entrée «avec la volonté de découvrir au plus près du terrain en quoi consistent ces métiers. L’objectif est d’éviter de perdre des personnes engagées dans une formation forcément coûteuse mais qui répond aux métiers en tension et aux attentes des entreprises», confie Christian Hugny. Le directeur de l’agence France Travail de Verdun ajoute que ses services sont désormais mobilisés pour «faire la promotion des profils une fois la formation terminée auprès des employeurs du bassin d’emploi qui seraient susceptibles de les recruter».

L’identification des profils en amont

Pour que ces formations de proximité se soldent par un succès, France Travail mobilise ses budgets sur la formation avant embauche, plus connue sous le nom de «préparation opérationnelle à l’emploi individuel» (POEI) adaptée aux besoins des entreprises. L’enjeu de cet accompagnement anticipé, devenu une norme, est d’éviter de «perdre» des candidats en route. Sur le bassin de vie de Verdun, deux cent cinquante ont été recensées en 2025. Un projet est actuellement conduit en partenariat avec l’Afpa et les associations locales ADMR autour d’un certificat de compétences professionnelles du titre d’assistant de vie aux familles (ADVF). Autre territoire en tension : le Sud meusien, où dix demandeurs d’emploi ont suivi au printemps une formation à l’EPL Agro de Bar-le-Duc pour devenir ouvriers de fabrication en industrie fromagère. Une formation agroalimentaire spécifique conduite chaque année avec l’agence d’intérim Adecco qui identifie des demandeurs d’emploi prêts à monter en compétences dans le secteur agroalimentaire. Cette action a permis à cinq entreprises, dont la société fromagère de Raival, de faire face à une hausse d’activité passagère mais également aux absences des salariés pendant la période estivale. Que ce soient pour des missions d’intérim ou des contrats à plus longs termes, ces outils de formation sont mis au service de la proximité du territoire, permettant aux personnes sans qualification et aux entreprises de trouver des solutions ponctuelles ou pérennes. Du gagnant-gagnant pour ce dispositif avant tout pragmatique.

La volonté de découvrir au plus près du terrain en quoi consistent ces métiers