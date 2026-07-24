Gauthier Gimenez rejoint également le bureau national de l’association en qualité de secrétaire. Cette élection témoigne de l’implication d’Autun dans les politiques de préservation, de valorisation et de revitalisation du patrimoine. Créé il y a plus de quarante ans, le réseau Sites & Cités remarquables de France rassemble aujourd’hui 320 collectivités engagées dans la protection de leurs centres anciens. Il accompagne les élus sur des sujets tels que la restauration du patrimoine, l’habitat, le tourisme, l’attractivité des centres-villes et la transition écologique.

Reconnaissance patrimoniale

Pour Autun, cette nomination constitue une reconnaissance des actions engagées en faveur de son patrimoine. La ville poursuit notamment plusieurs projets de valorisation, dont le futur Panoptique d’Autun – Musée Rolin, ainsi que des opérations de restauration de son centre historique. En rejoignant à la fois le conseil d’administration et le bureau de Sites & Cités remarquables de France, Gauthier Gimenez participera aux orientations stratégiques du réseau tout en portant la voix d’Autun dans les réflexions nationales consacrées à la préservation du patrimoine et à la revitalisation durable des centres anciens.



