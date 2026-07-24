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Autun renforce sa représentation au sein de Sites & Cités remarquables de France

La Ville d’Autun renforce sa présence au sein du réseau national Sites & Cités remarquables de France. À l’occasion du renouvellement de sa gouvernance pour le mandat 2026-2032, Gauthier Gimenez, adjoint au maire en charge de la culture, du patrimoine, de l’archéologie et des jumelages, a été élu au conseil d’administration pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté. 

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© La ville d'Autun.

© La ville d'Autun.

Par S.M
La Gazette Bourgogne
Publié le 24 juillet 2026 - Mis à jour le 24 juillet 2026

Gauthier Gimenez rejoint également le bureau national de l’association en qualité de secrétaire. Cette élection témoigne de l’implication d’Autun dans les politiques de préservation, de valorisation et de revitalisation du patrimoine. Créé il y a plus de quarante ans, le réseau Sites & Cités remarquables de France rassemble aujourd’hui 320 collectivités engagées dans la protection de leurs centres anciens. Il accompagne les élus sur des sujets tels que la restauration du patrimoine, l’habitat, le tourisme, l’attractivité des centres-villes et la transition écologique.

Reconnaissance patrimoniale 

Pour Autun, cette nomination constitue une reconnaissance des actions engagées en faveur de son patrimoine. La ville poursuit notamment plusieurs projets de valorisation, dont le futur Panoptique d’Autun – Musée Rolin, ainsi que des opérations de restauration de son centre historique. En rejoignant à la fois le conseil d’administration et le bureau de Sites & Cités remarquables de France, Gauthier Gimenez participera aux orientations stratégiques du réseau tout en portant la voix d’Autun dans les réflexions nationales consacrées à la préservation du patrimoine et à la revitalisation durable des centres anciens. 