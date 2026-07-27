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Cinq visites guidées pour explorer Metz autrement

Au mois d’août, l’Agence Inspire Metz - Office de Tourisme propose une nouvelle série de visites guidées thématiques à travers Metz et son Eurométropole. Patrimoine, histoire, nature ou encore littérature sont au programme de ces rendez-vous destinés à faire découvrir les richesses du territoire sous différents angles.

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 27 juillet 2026 - Mis à jour le 27 juillet 2026

Les amateurs d’histoire pourront notamment participer à la visite «Metz médiévale» le 29 août, explorer le quartier de la Citadelle à travers 2 000 ans d’histoire le 13 août, ou encore partir à la découverte La Maxe le 8 août. Cette visite retracera l’histoire de la commune, des vestiges gallo-romains à la ferme fortifiée de Franclonchamps, en passant par la création du village et la fusion de plusieurs fermes-châteaux qui a donné naissance à la commune actuelle. Le jardin botanique ouvrira également ses portes le 8 août pour une visite consacrée à ses collections végétales, ses arbres remarquables et ses différents espaces paysagers.

Un programme riche et varié 

Le programme fait également la part belle à la littérature avec la visite «Dans les pas d’Augustin Duroch», proposée les 8, 15 et 22 août. Elle permettra aux participants de découvrir la richesse du patrimoine messin à travers une promenade où fiction et histoire se croisent. À travers cette programmation estivale, l’Agence Inspire Metz entend valoriser la diversité du patrimoine de l’Eurométropole et offrir aux habitants comme aux visiteurs l’occasion de redécouvrir le territoire au fil de visites guidées proposées tout au long du mois d’août. 