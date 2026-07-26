Avec près de 160 000 visiteurs accueillis chaque année, le parc figure parmi les sites naturels les plus fréquentés des Hauts-de-France. Sa notoriété attire également des visiteurs venus de toute la France, mais également de Belgique et des pays voisins. Un succès qui doit être maîtrisé car ce site est une réserve naturelle dans lequel les oiseaux se reposent ou se reproduisent à leur guise.

Site par conséquent protégé, la fréquentation est limitée à 300 visiteurs par heure, provoquant par moment des pics de fréquentation supérieure à ce chiffre, ce qui amène de l'attente pour les visiteurs. Et c'est pour mieux prévoir ces situations que le site expérimente un outil prédictif reposant sur l'intelligence artificielle. «Notre objectif n'est pas de limiter l'accès au Parc du Marquenterre mais de mieux disposer d’une vision prévisionnelle des périodes de forte fréquentation afin d'offrir aux visiteurs les meilleures conditions de découverte possibles tout en préservant la qualité du site et sa faune si précieuse», précise François Goudeau, directeur de la communication du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand littoral Picard.

Un outil innovant pour anticiper les flux touristiques

Désormais, un outil basé sur l'IA analyse de nombreuses données telles que les vacances scolaires françaises et belges, les jours fériés, les événements locaux, la météo ou encore certains comportements touristiques observés au fil des années.

Grâce à ces informations, les équipes du parc disposent de prévisions allant de quelques jours à six mois avec une précision par tranche d’une heure. «Ces données permettent d'adapter les équipes d'accueil, d'organiser les services du parc, de prévoir les besoins de restauration et, à terme, de mieux informer les visiteurs sur les périodes les plus favorables à une visite», précise le parc du Marquenterre.

Une solution sobre

Dans une logique de préservation du site, cette solution a été conçue pour accompagner la gestion d'un espace naturel protégé. Elle repose sur un modèle prédictif hébergé localement, limitant ainsi son empreinte énergétique. Fidèle aux valeurs du parc, cette technologie a été pensée pour être aussi sobre que possible «démontrant qu'il est possible de mettre l'innovation au service de la préservation de la nature. Le Parc du Marquenterre devient ainsi le terrain d'expérimentation d'une démarche innovante conciliant transition numérique et respect de l'environnement», explique le site.

Ce dispositif a pu voir le jour grâce au soutien du plan Destination France, qui accompagne les initiatives contribuant à la transformation du tourisme. Le projet du Parc du Marquenterre figure parmi les 13 initiatives retenues sur 75 candidatures déposées à l'échelle nationale.