Santenov Dijon Bourgogne lance la première promotion de son programme Mentorship, dispositif du programme d'actions Santenov Boost. Les startups CASIS et FluoNIR sont les premières à intégrer cet accompagnement destiné aux dirigeants d'entreprises innovantes en santé de Bourgogne Franche-Comté.

Un Pitch Day pour sélectionner les premières startups

Le 23 juin 2026, un Pitch Day organisé sur le campus ESEO-ESTP de Dijon a réuni quatre startups présélectionnées à la suite d'un appel à candidatures. Chaque entreprise a présenté son projet devant les mentors du réseau afin de permettre la constitution des binômes mentors - mentoré les plus adaptés. À l'issue de cette phase de sélection, les startups CASIS et FluoNIR ont été retenues pour intégrer cette première promotion.

Six mois de suivi personnalisé

De juillet à décembre 2026, les dirigeants des deux jeunes entreprises bénéficieront d'un accompagnement individualisé. Une rencontre mensuelle d'une heure est prévue avec des dirigeants et experts bénévoles issus des entreprises membres de Santenov. Encadrés par une charte d'engagement, ces rendez-vous offrent aux dirigeants un espace d'échange pour enrichir leur réflexion, confronter leurs idées et accompagner les différentes étapes de leur développement.

La première promotion a été officiellement lancée le 7 juillet, à l'occasion de la plénière annuelle de Santenov. Cette étape a été marquée par la signature des chartes d'engagement, qui formalisent les engagements réciproques des mentors et des dirigeants accompagnés.

Les candidats non retenus pourront, s'ils le souhaitent, continuer à être accompagnés par l'équipe permanente de Santenov et bénéficier de conseils ponctuels des mentors.



