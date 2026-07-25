En Meuse, ce nouveau rendez-vous médiéval veut attirer les familles

Le dimanche 26 juillet 2026, la Porte de Milly accueillera la première édition des Petites Médiévales, organisée par l’association Dun-le-Chastel. De 10h à 19h, le public sera plongé dans l’univers du XIIIe siècle à travers un campement reconstitué, un défilé costumé à 11h, des artisans et des producteurs du terroir. Deux démonstrations de fauconnerie, avec envols à 14h30 et 18h, rythmeront également la journée. Les familles pourront profiter de balades à poney et d’animations dédiées aux enfants. L’entrée est fixée à trois euros et reste gratuite pour les moins de 12 ans.

Les fêtes médiévales dopent l’économie touristique rurale

À l’échelle nationale, les fêtes historiques et médiévales s’imposent comme un outil de diversification de l’économie touristique. Pour les territoires ruraux, ces rendez-vous permettent de transformer un patrimoine parfois sous-exploité en expérience touristique, tout en créant des occasions de consommation pour les commerces, restaurants, hébergements, artisans et producteurs locaux. En multipliant les événements autour de leur histoire et de leur identité, ces territoires cherchent ainsi à allonger la saison touristique et à construire une fréquentation plus régulière.