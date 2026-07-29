Quatre départements de Bourgogne-Franche-Comté sont placés en vigilance orange pour canicule à partir du mercredi 29 juillet à midi. Cette décision de Météo-France intervient en raison d'un épisode de fortes chaleurs qui touchera l'ensemble du territoire concerné. Les températures maximales devraient atteindre entre 36 et 39 °C, avec des pointes locales pouvant atteindre 40 °C. Les nuits resteront également chaudes, avec des minimales comprises entre 17 et 22 °C.



Face à cette situation, les services de l'État annoncent leur mobilisation et invitent la population à appliquer les consignes de prévention, en particulier pour protéger les personnes les plus exposées aux effets de la chaleur.

Les consignes de prévention rappelées

Les autorités recommandent de boire régulièrement de l'eau, de continuer à s'alimenter normalement et de se rafraîchir plusieurs fois par jour. Il est également conseillé d'éviter les sorties durant les heures les plus chaudes, de limiter les efforts physiques et de porter des vêtements légers ainsi qu'un chapeau en extérieur.



Pour conserver la fraîcheur des logements, il est recommandé de fermer volets et fenêtres en journée puis d'aérer lorsque les températures baissent. Une vigilance particulière est demandée envers les personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes fragiles, sans oublier les animaux domestiques. Une plateforme téléphonique d'information est mise à disposition pour répondre aux questions liées à la canicule, tandis qu'en cas d'urgence, les habitants sont invités à contacter le 15.