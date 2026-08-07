Duralex: deux entrepreneurs français et un fonds hongkongais en lice

Les trois candidats à avoir déposé des dossiers de reprise de la verrerie Duralex sont deux entrepreneurs français et une société basée à Hong Kong, a appris l'AFP vendredi de sources concordantes.

Si les deux entrepreneurs français s'étaient fait connaître, notamment par voie de presse, le troisième candidat restait inconnu, l'administrateur judiciaire n'ayant pas souhaité communiquer les noms jeudi, date limite initiale de dépôt des offres.

De sources syndicale et proches du dossier, il s'agit bien de Cédric Meston, via la holding Tomé. L'entrepreneur français est notamment connu pour être le cofondateur de la start-up HappyVore (marque de substituts végétaux à la viande) et pour avoir racheté Tupperware France en 2025.

De mêmes sources, le groupe stéphanois Carlesimo, qui avait manifesté son intérêt dans les médias, a bien transmis une offre.

Le dernier candidat, selon ces sources, est la société hongkongaise AA Investments, détenue par l'homme d'affaires français Morteza Goshayeshi et sa famille.

Le groupe familial, positionné "dans la commercialisation internationale de produits de beauté, parfums et biens de grande consommation", a notamment racheté en mai l'enseigne de décoration Bouchara.

Joint par l'AFP, M. Meston n'a pas souhaité faire de commentaires. AA Investments et Carlesimo n'avaient vendredi pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Le délai pour déposer un dossier de reprise a été prolongé jusqu'au 11 septembre, a annoncé jeudi l'administrateur judiciaire de la verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

Une date qui doit "permettre aux candidats repreneurs d'affiner leurs offres voire de faire émerger de nouvelles candidatures", a indiqué la direction de Duralex dans un communiqué transmis à l'AFP.

Les offres des trois potentiels repreneurs sont "encore toutes soumises à conditions suspensives qu'il appartient aux candidats de lever", selon le texte.

"A date, le budget commercial initial prévu pour 2026 est tenu, avec une forte accélération du chiffre d'affaires sur juin et juillet, ainsi que l'ouverture de nouveaux marchés internationaux", écrit la directrice générale Peggy Sadier, se félicitant "de la bonne performance commerciale et de la gestion rigoureuse du budget de trésorerie au cours de la période d’observation".

Le tribunal de commerce d'Orléans doit examiner les offres lors d'une audience le 17 septembre.

Duralex, fondée en 1945, reprise par ses salariés en coopérative en 2024, avait été placée en redressement judiciaire le 1er juin.

Célèbre pour ses verres réputés incassables, l'entreprise, qui compte 243 employés, subit son cinquième redressement judiciaire en un peu plus de 20 ans.