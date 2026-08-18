Afin d'amortir les répercussions économiques des conflits internationaux sur le secteur agricole, un plan de soutien financier a été activé en Meurthe-et-Moselle pour la période estivale 2026. Ce dispositif prend la forme d'une aide directe de 50 € par tonne d'engrais minéraux azotés simples (urée, ammonitrate, solutions azotées). L’éligibilité requiert un plancher minimum de 750 € d'aide par dossier, et le montant total alloué est strictement plafonné à la moitié de la consommation en engrais enregistrée par l’exploitation lors de l’année précédente.

Des bonus ciblés pour les structures vulnérables

Pour soutenir les profils les plus exposés à l'inflation des coûts de production, une majoration de 20 € par tonne est accordée, portant l'aide globale à 70 € par tonne. Cette bonification cible en priorité les jeunes agriculteurs ainsi que les nouveaux installés depuis le 1er janvier 2025. Elle s'applique également aux exploitations dont les dépenses en amendements représentent plus de 10% des charges totales sur le dernier exercice clos.

Les autorités prévoient déjà un suivi renforcé des prix du marché dans les prochains mois afin de garantir l'adéquation de ce forfait avec l'évolution réelle des coûts subis par les professionnels de la région. Les dossiers de demande doivent être déposés en ligne via la plateforme FranceAgriMer avant la date limite du 6 novembre 2026.