L'Ecole du Golf de Saint-Omer récompensée au Challenge FFGolf

Compétition de golf organisée dans le cadre de la Fédération française de golf, le Challenge FFGolf encourage les clubs à développer la pratique pour les jeunes de moins de 16 ans. C'est dans ce cadre que l'Ecole de Golf de l'Aa Saint-Omer Golf Club a été récompensée : première place départementale, seconde place de la Ligue des Hauts-de-France et 41ème rang national parmi plus de 400 golfs.

L'équipe mène un travail particulièrement poussé auprès de ses jeunes golfeurs ; une dynamique qui va se poursuivre avec Issa Nlareb, champion de paragolf et joueur professionnel du club, qui va reprendre la gestion de l'Ecole à l'issue des vacances scolaires. Il aura notamment pour mission de poursuivre le développement de l'établissement, «avec la même volonté de favoriser la pratique dès le plus jeune âge, d'accompagner la progression des joueurs et de rendre le golf accessible au plus grand nombre».

Des événements majeurs en 2027

Trois événements vont rythmer la saison à Saint-Omer : le Pas-de-Calais Paragolf Club du 28 au 30 mai, l'Open de France des Sourds et Malentendants (les 19 au 20 juin) et enfin, du 15 au 18 septembre, l'Open Hauts-de-France / Pas-de-Calais qui va réunir une nouvelle fois à Saint-Omer les circuits Alps Tour et LET Access Series. C'est une exclusivité européenne qui permettra de regrouper sur un même parcours des joueuses et joueurs professionnels.

Certifié «Pôle d'Excellence Golfique» depuis 2007, l'Aa Saint-Omer Golf Club dispose d'un parcours 18 trous, Le Val, et d'un 9 trous techniques, La Haute Drève. Sur le même site, à Lumbres, l'Hôtel du Golf dispose de 54 chambres donnant sur les parcours et sur la forêt.



